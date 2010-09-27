Помер заступник голови правління ВАТ «Укрнафта»

Помер заступник голови Правління – директор Департаменту економічної безпеки та режиму ВАТ «Укрнафта» Петро Микитович ОПАНАСЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ “Укрнафта”.

П.ОПАНАСЕНКО народився у 1952 році, у 1977 р. закінчив Львівську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР за спеціальністю «юрист-правознавець», а в 1986 році – Київську вищу школу МВС СРСР за спеціальністю «правознавство».

П.ОПАНАСЕНКО розпочав свою трудову діяльність у 1969 році на Київському заводі «Більшовик» токарем. Протягом 1971-1973 років проходив службу в Збройних силах СРСР.

У 1973-2005 роках працював на різних посадах в органах внутрішніх справ.

Починаючи з 1992 по 1996 рік, очолював управління карного розшуку Головного управління внутрішніх справ у м. Києві, з січня 1997 року був призначений на посаду першого заступника начальника Головного управління МВС України у м. Києві – начальника кримінальної міліції. У 2001 році був призначений на посаду заступника Державного секретаря МВС України – начальника ГУ МВС у м. Києві. З 2003 по 2005 рік працював на посаді заступника міністра внутрішніх справ України – начальника кримінальної міліції.

Мав спеціальне звання генерал-полковник міліції. За час служби в органах внутрішніх справ за сумлінне ставлення до службових обов’язків більш як 60 разів заохочувався різними видами відомчих відзнак.

У лютому 2005 року П.ОПАНАСЕНКО був призначений на посаду заступника голови Правління – директора Департаменту економічної безпеки та режиму ВАТ «Укрнафта».

У 2001 році П.ОПАНАСЕНКО був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеню.

У 2003 році - нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України.

У 2004 році йому було присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

Прощання з Петром Микитовичем ОПАНАСЕНКОМ відбудеться у середу, 29 вересня, з 10.00 в Будинку культури МВС України (м. Київ, вул. Богомольця,10).