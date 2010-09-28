Українським авіакомпаніям у «Відкритому небі» буде непереливки?

Вступ до «Відкритого неба» ускладнить становище українських авіакомпаній. Таку думку директор Центру політичного і економічного аналізу Олександр КАВА висловив у коментарі УНІАН.

«Що стосується українських авіаперевізників, то після вступу до «Відкритого неба» їм буде дуже складно конкурувати із західноєвропейськими гігантами, у яких більший флот і більше грошей», - заявив він.

Експерт не розділяє оптимізму віце-прем`єр-міністра України Бориса КОЛЕСНІКОВА щодо запланованого на 2011 рік приєднання країни до проекту «Відкрите небо». Нагадаємо, в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине» від 8 вересня віце-прем`єр заявив: «Наступного року набуває чинності договір «Відкрите небо»: він дозволить без будь-яких додаткових дозволів будь-якій українській компанії літати в будь-яку точку земної кулі без обмежень і квот. Відповідно, і до України літатимуть так само. І це стане могутнім імпульсом для розвитку авіації».

На думку директор Центру політичного і економічного аналізу, існує вірогідність, що становище українських авіаперевізників після вступу до «Відкритого неба» значно погіршиться. «Великі перевізники просто зменшать маржу на київському напрямку в цьому разі й задушать вітчизняні авіакомпанії. Європейські low-cost-гіганти можуть за ціною нас просто задушити. А для наших перевізників залишиться працювати лише в країнах СНД і країнах Азії», - вважає О.КАВА.