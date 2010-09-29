У Британії засуждені організатори фіктивних шлюбів
05:21, 29 вересня 2010Разное
1038 0
2 тис. доларів за угоду
Суд у Манчестері визнав винною групу вихідців зі Східної Європи, які звинувачені в укладенні фіктивних шлюбів для отримання Британського підданства.
Як повідомляє Бі-бі-сі, семеро колишніх громадян Чехії і Словаччини вступали у фіктивні шлюби з іммігрантами з Нігерії, Пакистану й Сірії, за що одержували оплату більше 2 тис. доларів за кожну угоду.
Раніше цього місяця один з священиків англіканської церкви був засуджений за допомогу в здійсненні 360 фіктивних шлюбів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter