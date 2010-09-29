У Британії засуждені організатори фіктивних шлюбів

Суд у Манчестері визнав винною групу вихідців зі Східної Європи, які звинувачені в укладенні фіктивних шлюбів для отримання Британського підданства.

Як повідомляє Бі-бі-сі, семеро колишніх громадян Чехії і Словаччини вступали у фіктивні шлюби з іммігрантами з Нігерії, Пакистану й Сірії, за що одержували оплату більше 2 тис. доларів за кожну угоду.

Раніше цього місяця один з священиків англіканської церкви був засуджений за допомогу в здійсненні 360 фіктивних шлюбів.