Уряд планує побудувати вітряні електростанції

Уряд має намір побудувати вітряні електростанції в АР Крим, Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляє офіційний сайт Кабміну, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні під час 7-го саміту «Ялтинської європейської стратегії».

За його словами, Україна має великий потенціал вітрової енергетики.

«У Криму на узбережжях Азовського і Чорного морів ми плануємо побудувати 1 тис. МВт вітрових електростанцій і ще 1 тис. МВт - на території Донецької і Луганської областей. Завдяки вітровій енергетиці ми зможемо замінити 21 млн тонн умовного палива», - сказав А.КЛЮЄВ.

«Ми зараз підписали два інвестиційні проекти з будівництва в Україні вітрових електростанцій. У нас вже працює один завод із виробництва вітроагрегатів - «Південмаш», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що малу гідроенергетику уряд планує розвивати у Західній Україні, де є велика кількість малих гірських річок. «Ми протягом 10 років зможемо замінити ще додатково 3 млн т. умовного палива», - сказав А.КЛЮЄВ.

Крім того він зазначив, що в України є підстави для розвитку сонячної енергетики. «Тому уряд ухвалив рішення побудувати у Криму 1 тис. МВт сонячних електростанцій і ще 1 тис. МВт - в Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. За рахунок цього ми зможемо замінити близько 6 млн тонн умовного палива», - повідомив А.КЛЮЄВ.