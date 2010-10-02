В Україні багато талановитих людей, які готові встановлювати рекорди

Представники “Національного реєстру рекордів” закликають популяризувати встановлення рекордів в Україні.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив автор єдиної опублікованої в Україні книги рекордів (2002 р.) Валентин ЩЕРБАЧОВ.

Він розповів, що приводом для прес-конференції стала 21-ша річниця встановлення першого міжнародного рекорду в Україні. За його словами, у жовтні 1989 року група ентузіастів з 11 осіб зібралась у київському клубі “Юність” і за 5 днів побудувала піраміду із 364 194 металевих пивних кришечок. Цим був перевершений попередній рекорд, встановлений у Сингапурі роком раніше. При цьому нове досягнення стало кращим і за швидкістю, і за кількістю (у Сингапурі 263 180 кришечок за 6 днів).

Журналіст розповів, що після цього в Україні було зафіксовано ще велику кількість різноманітних рекордів. Усі вони ретельно фіксувались і згодом були зібрані в книгу рекордів, яку було видано в 2002 році. Першим рекордсменом у цьому виданні і найіменитішим з них став футболіст, тренер, автор багатьох футбольних рекордів СРСР Олег БЛОХІН.

У ході прес-конференції В.ЩЕРБАЧОВ закликав розвивати галузь реєстрації та встановлення рекордів. За його словами, люди, які прагнуть встановлювати рекорди в різних сферах, заслуговують на всіляку підтримку і заохочення. Він додав, що в Україні є дуже багато талановитих людей, які готові встановлювати рекорди, варто лише створити сприятливі стартові можливості для кожного з них.