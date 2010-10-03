У кримських горах розбився турист

Внаслідок падіння з 20-метрової висоти при підйомі на гору Ай-Петрі в Криму загинув турист.

Нещасний випадок стався 2 жовтня, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

У суботу ввечері до рятувальників надійшла інформація про те, що при підйомі двох людей на гору однин чоловік зірвався зі скелі.

Він отримав несумісні з життям травми.