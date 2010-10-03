У кримських горах розбився турист
14:40, 03 жовтня 2010Разное
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Чоловік зірвався зі скелі
Внаслідок падіння з 20-метрової висоти при підйомі на гору Ай-Петрі в Криму загинув турист.
Нещасний випадок стався 2 жовтня, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
У суботу ввечері до рятувальників надійшла інформація про те, що при підйомі двох людей на гору однин чоловік зірвався зі скелі.
Він отримав несумісні з життям травми.
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