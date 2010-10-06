В Івано-Франківську обмежили продаж алкоголю в нічний час

Івано-Франківська міська рада обмежила продаж алкоголю в нічний час. Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято сьогодні на сесії міської ради. Відповідно до рішення заборонено продаж пива, слабоалкогольних і алкогольних напоїв в закладах торгівлі з 22-00 до 8-00 ранку. Підтримало це рішення 36 депутатів. Депутати мотивували своє рішення тим, що багато закладів торгівлі, які продають алкоголь, знаходяться в житлових будинках і цим самим створюють незручності жителям. Також молодь в нічний час зловживає алкоголем, що збільшує кількість злочинів.

У четвер відповідне рішення міськради буде опубліковано в міській газеті «Західний кур`єр», а вже за два тижні воно набере чинності.

За словами начальника управління торгівлі Івано-Франківського міськвиконкому Ігоря ВИТРИХОВСЬКОГО, «це питання знаходиться у ширшій площині». «Депутати приймуть цілу програму по впорядкуванню продажу спиртних напоїв в мережах роздрібної торгівлі міста, - прокоментував він журналістам рішення сесії. - Подібне рішення було прийняте в Києві, Ужгороді, Львові і воно є цілком нормальним для тих, хто піклується про здоров`я свого міста».

В Івано-Франківську роздрібну торгівлю алкогольними напоями здійснюють понад 600 закладів.

Перед сесією сьогодні одна з місцевих партій пікетувала приміщення міської ради і закликала депутатів заборонити продаж алкоголю в нічний час.