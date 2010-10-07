Масові арешти поліцейських пройшли в Пуерто-Ріко

Понад 60 пуерторіканських поліцейських арештовані агентами Федерального бюро розслідувань (ФБР) США за пов`язаними з наркотиками звинуваченнями, повідомляє Бі-бі-сі.

Загалом звинувачення були пред`явлені більш як 120 особам, включаючи працівників тюремних служб і військовослужбовців.

В операції із затримання підозрюваних в корупції взяли участь сотні агентів ФБР.

Багато хто із затриманих поліцейських звинувачується в забезпеченні збройної охорони наркоторговців. Пуерто-Ріко є основним каналом постачань до США заборонених наркотиків.