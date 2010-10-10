У Москві шукають того, хто відповість за козла

22:41, 10 жовтня 2010
Разное
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Дорожня пригода

Правоохоронці Північного адміністративного округу Москви затримали козла, який влаштував безлад на проїжджій частині.

Тварина заважала дорожньому руху, намагаючись буцати автівки, що проїздили повз нього.

Невдовзі до місця події в район Прибережного проїзду прибули працівники міліції, які оперативно виловили козла і доставили його до місцевого ОВД.

На вусі козла є мітка-тавро, за яким міліція нині шукає його господаря.

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