У Москві шукають того, хто відповість за козла

Правоохоронці Північного адміністративного округу Москви затримали козла, який влаштував безлад на проїжджій частині.

Тварина заважала дорожньому руху, намагаючись буцати автівки, що проїздили повз нього.

Невдовзі до місця події в район Прибережного проїзду прибули працівники міліції, які оперативно виловили козла і доставили його до місцевого ОВД.

На вусі козла є мітка-тавро, за яким міліція нині шукає його господаря.