Азаров велів губернатору перевірити водіїв на адекватність

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив голові Чернігівської облдержадміністрації Володимиру ХОМЕНКУ перевірити стан залізничних переїздів та кваліфікацію водіїв, які здійснюють пасажирські перевезення.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення прем’єр дав губернатору сьогодні під час наради у Чернігівській облдержадміністрації з питань соціально-економічного розвитку регіону у зв`язку із автокатастрофою на Дніпропетровщині.

"Трагедія свідчить, що не все в порядку у державі у багатьох сферах", - наголосив він.

М.АЗАРОВ зазначив, що причиною аварії став людський фактор, оскільки водій стояв перед переїздом і мав добру видимість руху локомотиву, але зненацька вирішив поїхати через переїзд.

"Виникає питання, як могла така людина керувати громадським транспортом, неадекватна людина?", - зауважив прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ дав доручення перевірити всіх водіїв, які допущені до пасажирських перевезень. Також він доручив перевірити залізничні переїзди, встановити, де необхідно, охорону, або обладнати їх сигналізацією.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на залізничному переїзді в місті Марганець Дніпропетровської області сталося зіткнення локомотива з рейсовим автобусом. В результаті аварії загинуло більше 40 чоловік.

За даним фактом прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.