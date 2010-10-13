У Криму даішник на БМВ врізався в ГАЗ та загинув
14:37, 13 жовтня 2010Разное
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Пасажирка з тяжкими травмами у лікарні
В Криму на 704-му км автодороги Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта під час дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля “БМВ”, інспектор ДАІ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася учора вдень.
Працівник Державтоінспекції, рухаючись у напрямку м. Алушта, на заокругленні дороги, намагаючись уникнути наїзду на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги пішохідним переходом, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем “ГАЗ-33023”.
Від отриманих травм інспектор ДАІ загинув на місці події. Пасажирка, яка знаходилася з ним, отримала тяжкі тілесні ушкодження та була доставлена до Алуштинської міської лікарні.
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