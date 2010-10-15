Пам’ятний знак останньому кошовому отаману відкрили в Сумах

У Сумах урочисто відкрито пам’ятний знак уродженцю краю, останньому кошовому отаману Запорозької Січі Петру Калнишевському з нагоди його 320-річчя і Дня Українського козацтва.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятний знак встановлений у козацькому сквері імені П.Калнишевського Сумського педагогічного університету.

Вітаючи з цією подією активістів сучасного козацького руху, представників громадськості і студентства, заступник голови Сумської облдержадміністрації Сергій ГРИЦАЙ наголосив на значимості постаті П.Калнишевського для нинішніх та прийдешніх поколінь.

"Наш земляк Петро Калнишевський залишив по собі помітний слід як меценат, громадський діяч, патріот України. Завдання влади і громадськості – сприяти вивченню життя та духовної спадщини цієї видатної людини", –сказав С.ГРИЦАЙ.

Також з нагоди Дня українського козацтва він нагородив Почесною грамотою голови ОДА отамана Сумської паланки Міжнародної громадської організації "Козацтво Запорозьке" Віктора ЛЯХА, начальника штабу цієї паланки Василя СЕВЕРИНА і колектив студентського наукового товариства Міжнародної громадської організації "Козацтво Запорозьке" при Сумському державному педагогічному університеті ім. А.Макаренка.

Своєю чергою, заступник голови Сумської обласної ради Валерій ТОЛБАТОВ від імені облради і депутатського корпусу подякував козацтву Сумщини за створення козацького скверу імені Петра Калнишевського та відкриття йому пам`ятного знаку.

«Для всіх нас останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Іванович Калнишевський – людина-легенда, людина-епоха... Він - символ нездоланності духу козацького, самовідданий син свого народу, воістину людина честі, правди і доброти – навічно залишився в пам`яті українців як взірець найвищої проби патріотизму, любові до рідного народу, до милої серцю України», - сказав В.ТОЛБАТОВ.

Православні священики провели обряд освячення пам`ятного знаку, а також відслужили заупокійну літію.

Після урочистостей їх учасники висадили у сквері ім. П.Калнишевського молоді деревця.