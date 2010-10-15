"Челсі" підписав контракт с 11-річним футболістом

11-річний нападаючий клубу "Нортгемптон таун" підписав контракт з одним з лідерів англійської першості, лондонським "Челсі", повідомляє Бі-бі-сі.

Умови угоди між юним темношкірим нападаючим Майклом Г’ясі і "Челсі" не розголошуються.

Як повідомляє football.ua з посиланням на Guardian, лондонці виплатять Нортгемптону 10 тисяч фунтів компенсації за участь у розвитку хлопця. Ця угода з ентузіазмом була сприйнята в колишньому клубі Г’ясі, де мають намір витратити одержане на модернізацію молодіжної школи.

Нині "Нортгемптон таун" виступає в Першій Футбольній лізі Англії, четвертому за значенням футбольному турнірі країни.

Г’ясі є помітною фігурою в лінії нападу "Нортгемптона" протягом ось уже трьох сезонів.