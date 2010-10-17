Практика викрадення наречених має бути викорінена

Практика викрадення наречених повинна бути викорінена, заявив глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров.

"Викрадення наречених суперечить ісламу, російському законодавству і чеченським традиціям", - заявив Р.Кадиров на нараді за участю керівників міністерств, відомств, представників правоохоронних структур, голів міських і районних муніципалітетів, а також духівництва.

Він зазначив, що, згідно із проведеним у засобах масової інформації опитуванням, жителі республіки підтримують ідею викорінення звичаю.

"Будь-який мешканець республіки виступає проти такого звичаю. Проте випадки викрадення у нас відбуваються. Для остаточного вирішення цієї проблеми буде потрібно якийсь час, але однозначно зло має бути викорінене", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Голова республіки наголосив, що при викраданні дівчат гинуть люди, виникають сварки між сім`ями. При цьому Р.Кадиров зазначив, що персональна відповідальність за недопущення подібних фактів лежатиме на "міліційних начальниках". "Якщо вони не зреагують, втратять свою роботу", - сказав глава республіки.