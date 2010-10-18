Водій Mitsubishi на смерть збив трьох пішоходів

08:59, 18 жовтня 2010
Разное
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ДТП в Хмельницькій області

Вчора о 22.00 у с. Кугаївці Чемеровецького району Хмельницької області на автодорозі Кам`янець-Подільський - Білозір`я водій автомобіля „Mitsubishi L-200” скоїв наїзд на трьох пішоходів, які померли на місці події.

Як повідомляє прес-служба МНС, за фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Хмельницькій області.

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