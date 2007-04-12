Мороз, виявляється, спровокував Президента Ківаловим

Розділений навпіл Майдан не завадив Президентові провести в Українському будинку, який знаходиться в його помаранчевій частині, свою щоквартальну прес-конференцію.

Усе пройшло гладко, про узурпацію влади Президент заговорив на тридцятій хвилині свого монологу – усього вступному виступові він відвів сорок хвилин. Спочатку він вибачився, що займе якийсь час, і описав історію ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень парламенту.

Монолог місцями був цікавий і містив деякі одкровення. Наприклад, 2 квітня, після спілкування з Олександром Морозом, Віктор Андрійович порадив йому вранці наступного дня повідати Верховній Раді про президентські вимоги (зокрема, привести структуру парламенту у відповідність із результатами парламентських виборів). Проте спікер натомість помчав пізно увечері скликати екстрене засідання Верховної Ради. Мороз сказав Президентові, що жодних рішень прийматися не буде, він просто проінформує парламент про зустріч з Главою держави. І коли Президентові, який ні про що й гадки не мав і був налаштований на подальший діалог, повідомили, що Верховна Рада готує проект постанови про відновлення старого, «ківаловського», складу ЦВК, той витягнув ручку і підписав указ про дострокові вибори.

Ющенко дав зрозуміти: він щосили прагнув посадити політиків за стіл переговорів (віримо, Вікторе Андрійовичу, звичайно, віримо), і він спробував використати всі можливості для переговорного процесу. Але не судилося...

Президент у своєму виступі розмірковував також про природу політичної корупції, аналізуючи ті чи інші рішення коаліції, казав про них як про сумні жнива узурпації влади. «До чого ми прийшли в результаті цих жнив? Ківалов відбирає печатку Печерського суду», – розмірковував Президент. Але ж, Вікторе Андрійовичу, посадили б його два роки тому, то, може, все було б інакше. – Авт.). Утім, власні промахи Ющенко не аналізував, а коли один із журналістів нагадав йому про літні переговори з Тимошенко, що закінчилися нічим, він напівроздратовано запитав: «А що влітку було зроблено не так? Одна політсила не змогла домовитися, діалог був продовжений з іншою».

Але загалом, незважаючи на постійну загрозу монологізації спілкування з пресою, Президент не виглядав нудно. Спостерігалися й іронічні порівняння, і душевні відступи, і викриття в корупції, підкріплені конкретними ілюстраціями.

«Чому чотири члени ЦВК хворіють? – запитував Президент. – Я ось знаю, що окремим депутатам БЮТ по два мільйони доларів пропонували, щоб вони так само «захворіли». Закон про Кабмін ухвалювався за великі гроші. «Луганськтепловоз» як був проданий? Скільки бюджет недоотримав? Недоотримали лікарі, учителі, пенсіонери (кивок у бік голови ФДМ – соціалістки Семенюк). А «Укртелеком» чому не продають одним пакетом, а тільки частину? (Тому що на великий пакет прийде ключовий інвестор, а на невеликий пакет – шахрай.) Так само буде з Одеським припортовим заводом і з облгазами.

Про грошові відносини на «донецькому» Майдані Президент сказав дипломатично. Мовляв, виїжджає вранці з дому, а там стоять молодики з прапорами «Регіонів» і плакатами. Я послав своїх хлопців (охоронців? – Авт.) запитати, чого хочуть. Хлопці сказали, що нічого особливо не хочуть, але ввечері гривень по сто їм обіцяли дати.

Відповідаючи на запитання, Президент озвучив те, що вже було сказано ним самим і представниками Секретаріату після оголошення указу про дострокове припинення повноважень парламенту. Скасування його указу не буде, хоча відстрочення можливе, «оскільки коли я підписував закон, призначаючи дату виборів через 60 днів, то керувався Конституцією», а зараз зрозуміло, що для запуску виборчої кампанії потрібен час, щоб запустити якісь процедури. Силового варіанта не буде – я готовий написати це на транспаранті жирними буквами. Спостерігаючи якось за заняттями «Альфи», я подумав, як добре, що ці хлопці ніколи не будуть використані для протистояння. І що немає міністра внутрішніх справ, який у п`яному стані боявся розпорядження дати підрозділам.

З Тимошенко про скасування політреформи я не домовлявся, але удосконалення реформи після виборів буде. У цю конституційну групу запрошуються і політики, й експерти.

До речі, одна новина в президентських відповідях все-таки була: «Наша Україна» піде на вибори радикально оновленою, з обличчями, які на ура сприйматимуться суспільством. Запитання, де візьмуться такі обличчя в достатній кількості і хто фінансуватиме радикально новий список, задати Президентові вже не встигли.

Останнє запитання було про те, який «він батько нації, батько для своїх дітей» (так, мабуть, передбачалося за сценарієм). Віктор Андрійович, зворушений, переказав якийсь малозрозумілий епізод про своїх менших дочок, покликаний свідчити про активну громадянську позицію двох юних леді Ющенко. Судити з цього епізоду, про те, який наш Президент батько для своїх дітей – складно, але з упевненістю можна сказати, що громадянин він хороший. І на тому – спасибі.

Маша Міщенко

Повний звіт про прес-конференцію читатйте тут