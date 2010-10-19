«Запорожець» не дав дорогу Мерседесу: троє загиблих

У ДТП на автодорозі сполученням Енергодар – Бердянськ загинуло троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні на 86 км автодороги Енергодар – Бердянськ, поблизу с. Широке Запорізької області, водій автомобіля "ЗАЗ", повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю "Mercedes-benz S 550" та скоїв з ним зіткнення.

Унаслідок ДТП водій та два пасажири автомобіля "ЗАЗ" від отриманих травм загинули на місці пригоди, а пасажирці автомобіля "Mercedes" було надано медичну допомогу. Ведеться слідство.