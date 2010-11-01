Електропотяг вбив 28-річного чоловіка
09:37, 01 листопада 2010Разное
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Трагедія у Чернігівській області
У Чернігівській області електропотяг смертельно травмував 28-річного чоловіка.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, трагедія сталася у селі Кобижча Бобровицького району.
Електропотяг "Київ-Чернігів" смертельно травмував місцевого жителя, 1982 року народження, який у цей час переходив через залізничну колію.
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