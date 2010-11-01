Електропотяг вбив 28-річного чоловіка

У Чернігівській області електропотяг смертельно травмував 28-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, трагедія сталася у селі Кобижча Бобровицького району.

Електропотяг "Київ-Чернігів" смертельно травмував місцевого жителя, 1982 року народження, який у цей час переходив через залізничну колію.