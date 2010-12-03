Два хлопчики-одоробла - символи Євро-2012 чи чергове позорище?

Представлення символіки України і Польщі пройшло у вузькому професійному колі: аплодисменти, рукостискання, щасливі усмішки футбольних і урядових функціонерів і два недолугі хлопчики-одоробла, що витанцьовували на смарагдових футбольних полях України і Польщі…Це не жарт і не заставка до фільмів жахів – це наша реальність. І факт затвердження символів пройшов без народного обговорення і узгодження: нам, як «відсталим» націям, запропонували придумати імена хлопцям – близнюкам і дали на вибір, як у тестах для недолугих за методикою Марії Монтессорі, вибрати Славко і Славек, Шемек і Стрімко, Клемек і Ладко.

Мати Божа, зглянься над нашою дурістю, безхребетністю і меншовартістю. Заплативши мільйонні гонорари студії Warner Brothers, ми отримали зразки талісманів – ляльок майбутнього чемпіонату з видимими ознаками відсталості - і розумової, і фізичної: безбарвні обличчі, скеровані в «нікуди» очі, кволі, не сформовані статури тулубів. Коли цих талісманів показали публіці на українських стадіонах, то малі діти – плакали від страху, а дорослі дядьки від сорому ховали очі перед журналістами. Забійники – аніматори спробували «завести» публіку, але в народу був доволі «прісний» вигляд на фоні танців хлопців – талісманів. Розрахунок на те , що «people схаває» проліз, бо «people - народ» вголос не обурювався, втерся від чергового хамства і лише вдома на кухні обурювався над тим, що нас знову обдурили і підсунули низькопробну розробку у гарній обгортці та ще й за такі гроші.

Не менш важливо, як одягнуті представлені талісмани. Відпрацьовувалася версія одягу ніби в національних кольорах обох держав, але «творці» абсолютно знехтували елементарними геральдичними вимогами використання національної символіки. Прапор України є синьо-жовтий і порядок кольорів прописаний у Конституції України ст.20 у якому стверджується, що «Державний прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів». Але хлопчика - дебільчика - українця одягнули у жовту майку і шорти –синього кольору – хоча мало бути навпаки: майка –синього кольору, а шорти – жовті.

На презентації у Львові прозвучали захопливі вислови , що «талісмани спрямовані насамперед на дитячу аудиторію.., і, що в основі появи талісманів лежить казка про Котигорошка, що, на його (п. Лубківського М.) думку, було дискретно помітно у мультику, присвяченому цим персонажам. Тому, для талісманів не потрібно шукати реальних імен, бо вони є великою мірою казковими персонажами». Ця фраза належить директору МОК "Євро-2012" Маркіяну Лубківському.

Шановний пане Лубківський! Чи відомі вам особливості дитячої психології (5-11 років),бо саме дітки цього віку власне і граються ляльками. Представлені Вами ляльки спричинять тяжку психологічну травму дітям, які візьмуть їх до рук і сформують комплекс власної неповноцінності. Нація, котра себе поважає, виховує дітей на кращих зразках культурних здобутків і Україна є передовою країною в царині розробок і впровадження педагогічних технологій і навчально – методичних посібників. Саме лялька і є навчально – методичним посібником, який формує у дитини основні морально-етичні норми. Які риси Ви хочете сформувати у своєї дитини, яка споглядатиме оце безформенне одоробло ???

Скажіть панове – патріоти різних політичних рухів, де ваші обурені голоси від імені народу «Рятуймо, хлопці, нашу честь і гідність, бо нас обікрали???» Хочу вам сказати, що нас не тільки обікрали, а ще й збираються спаплюжити на весь білий світ. Українці і поляки – два слов’янські народи, що проживають віками на шляхах одвічних міграційних людських потоків. За тисячу років у наших народів достатньо мішаної крові, яка витворила фізично досконалі і красиві нації. Наші жінки (українки і польки) усім світом визнані, як найгарніші. Більше того, ми досконалі не тільки фізично, але й інтелектуально: ще з давніх часів саме представники слов’янських народів вплинули на розвиток історії, культури, писемності, театру у європейській цивілізації. І кому це було потрібно зобразити нас народами з явними ознаками виродження і недолугості ? З розумінням можна віднестися до урядових функціонерів, які за сучасними клопотами не звернули уваги на вираз обличчя і статуру ляльок. Але ж громадськість чого мовчить ? Не треба нам у сірка очей позичати, давайте бити на сполох усією громадою і нехай мудрагелі з Warner Brothers виправлять свої помилки без будь – якої додаткової оплати, і замість відвертої халтури якісно виконають замовлення України і Польщі.

Звертаюся до прем’єр-міністра нашої держави п. Азарова Миколи Яновича і Президента України п.Януковича Віктора Федоровича!

Шановні панове!

Прошу від імені громадян України, яким не байдужий авторитет нашої держави у Європі і світі. Зверніть увагу на факт явного приниження нашого народу, авторитету України і візьміть ситуацію створення символіки майбутнього європейського футбольного чемпіонату під власний контроль. Необхідно переламати злиденну практику паплюження України на міжнародному рівні, довільне використання національної символіки України і твердо відстоювати наші інтереси у європейському і світовому просторі.

З повагою, Президент Асоціації «Спадщина України» Ірина Квасниця