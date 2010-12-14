Від саморобного обігрівача загинув водій вантажівки

У Полтавській області, намагаючись зігрітися, від отруєння чадним газом загинув 28-річний водій вантажівки

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Полтавській області.

За даними МНС, 13 грудня у селищі Нові Санжари на території ВАТ «Термостіл» у вантажному автомобілі IVECO було виявлено тіло водія, жителя міста Ніжин Чернігівській області. Причина смерті - отруєння чадним газом унаслідок користування саморобним газовим обігрівачем.

Усього з початку року в Полтавській області зафіксовано 16 випадків отруєння чадним газом, внаслідок чого загинули 8 осіб, 18 осіб постраждали, з них семеро дітей.