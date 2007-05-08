У зіткненні двох маршруток постраждало троє людей

У м. Львові на перехресті вулиць Княгині Ольги та Сахарова сталося зіткнення двох маршрутних таксі "ГАЗель".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 3 особи, яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова.

Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - порушення правил дорожнього руху водієм маршрутного таксі.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Львівській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 109 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 15 осіб та 144- травмовано.