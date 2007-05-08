У зіткненні двох маршруток постраждало троє людей
08:42, 08 травня 2007Разное
1247
ДТП сталася у Львові
У м. Львові на перехресті вулиць Княгині Ольги та Сахарова сталося зіткнення двох маршрутних таксі "ГАЗель".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 3 особи, яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова.
Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - порушення правил дорожнього руху водієм маршрутного таксі.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Львівській області.
Всього за добу на території країни зареєстровано 109 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 15 осіб та 144- травмовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter