В Донецьку у відкритий люк провалився кінь

У Донецьку бійці Міністерства надзвичайних ситуацій врятували коня, який провалився у відкритий люк водопровідного колодязя.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що рятувальники за допомогою автокрана зняли оголів’я колодязя і вивільнили доступ до тварини.

За допомогою м`яких строп охопили коня під груди і, піднявши вгору краном, витягнули тварину на поверхню.

У Центрі пропаганди уточнили, що подія сталася в минулі вихідні (26 лютого), від головного управління залучалася одна одиниця техніки і 5 осіб особового складу.