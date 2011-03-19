Кабмін затвердив проект паркінгу в аеропорту «Бориспіль»

На 2 тисячі машин

Кабінет Міністрів України затвердив проект будівництва паркінгу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Відповідне розпорядження Кабміну №194-р від 17 березня 2011 р. розміщено на сайті уряді. Згідно з розпорядженням, будівництво паркінгу на 2038 машино-місць планується завершити у 2012 році. Загальна вартість будівельних робіт становитиме 410 млн. грн. Площа території, відведеної під паркінг, становить 30 тис. кв. м.

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