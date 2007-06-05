Колишня киянка відсудила у свого екс-чоловіка в США 184 млн. дол. (фото)

Колишня киянка Мая ПОЛЬСЬКИ відсудила у свого екс-чоловіка Майкла ПОЛЬСКИ у США 184 млн. доларів, повідомляє телекомпанія Ей-Бі-Сі.

Мая та Майкл побралися у Києві 1975 року, і невдовзі емігрували, потрапивши до Детройту, а згодом до Чикаго. "Українські емігранти прибули до США з чотирма потертими валізами та 500 доларами на двох у кишені", - цитує телекомпанія судові документи.

У Чикаго Майкл ПОЛЬСЬКИ заснував та очолив енергетичну компанію, яка стала дуже прибутковою. Мая ПОЛЬСЬКИ - одна із найвідоміших галеристок Чикаго. 2002 року вона подала на розлучення, одночасно вимагаючи половину нажитих статків.

Суд Чикаго задовольнив позов, підтвердивши право Маї ПОЛЬСЬКИ на 184 млн. дол., здебільшого у вигляді корпоративних прав, картин та ювелірних виробів. З-поміж численних будинків екс-подружжя Мая ПОЛЬСЬКИ стала одноосібною власницею будинків вартістю 2 та 3,7 млн. дол.