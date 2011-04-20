Графік поминальних днів на кладовищах у Києві

Поминальні дні у Києві триватимуть з 1 до 9 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА, зокрема, 1 травня кияни зможуть пом’янути родичів та близьких на Лісовому, Совському, Святошинському, Пуща-Водицькому, Чапаєвському, Пирогівському, Корчуватському, Братському, Солом’янському, Мишоловському, Шулявському, Північному, Південному та Старообрядному кладовищах.

2 травня поминальні дні пройдуть на Дарницькому, Позняківському, Куренівському, Звіринецькому, Біличанському, Бортничанському, Троєщанському, Вигурівському і Жулянському цвинтарях.

На Байковому, Биківнявському та Михайлівському кладовищах Дні пам’яті відбудуться 3 травня.

На Міському цвинтарі поминальні дні пройдуть 4 травня, а на Військовому – 9 травня.

Для підвезення киян до кладовищ у поминальні дні комунальне підприємство «Київпастранс» забезпечить місто необхідною кількістю рухомого складу.