Обама і Усама: далеко не кінець

Успішна операція американського спецназу, який знищив у Пакистані «терориста номер один» за версією офіційного Вашингтона, Усаму бен Ладена, далеко не означає, що на планеті запанує стабільність і спокій. Куди ймовірнішим сценарієм є черговий виток конфронтації між західним і ісламським світом у супроводі терористичних актів.

Смерть бен Ладена не випадково тріумфуванням зустріли в Сполучених Штатах: американці чекали відплати за теракт 11 вересня 2001 року, який помітно похитнув віру у невразливість Америки, забезпечену її територіальним становищем, потужною армією і флотом. Американська громадськість одержала привід на певний час забути про конспірологічні версії подій десятирічної давності, святкуючи перемогу.

Очевидно, що політичні вершки зі смерті бен Ладена зніме чинний президент США. Можна сміливо говорити, що такий старт президентської гонки (Барак Обама недавно оголосив про бажання балотуватися на другий термін) дає йому серйозну перевагу перед можливими конкурентами. Напади мільярдера Дональда Трампа щодо місця народження Обами або «рух чаювання» під патронатом Сари Пейлін тьмяніють перед результатами влучного пострілу американського спецназівця. До речі, нема сумніву, що історія успішного полювання на бен Ладена буде екранізована вже найближчим часом.

Цікаво буде спостерігати за тим, як смерть бен Ладена позначиться на виконанні Бараком Обамою його передвиборчних обіцянок. Поки він не поспішає реалізувати обіцяне, діючи так само, як і представники нещадно критикованого ним під час кампанії-2008 американського істеблішменту. В`язниця в Гуантанамо досі не закрита, американці так і не залишили Ірак, їх війська продовжують в`язнути в протистоянні з талібами в Афганістані, а тут ще додався конфлікт у Лівії. Разом із смертю одного з синів і трьох онуків Каддафі смерть бен Ладена може стати своєрідною «чорною міткою» лівійському лідерові. З іншого боку, той одержав відмінний шанс заручитися додатковою підтримкою радикальних ісламістів у своїй боротьбі проти повстанців і сил НАТО.

Щоправда, практично одночасно з президентським виступом, в якому той оголосив про успіх, Держдепартамент США закликав співгромадян бути пильними. Терористичні акти відплати прогнозують більшість аналітиків. Знищення лідера «Аль-Каїди» зовсім не означає, що ця організація істотно послаблена, мало не готова розбігтися. Прапор терористичної боротьби з невірними підхопить Айман аз-Завахірі.

Хоча тою чи іншою мірою схвалення діям Обами висловили лідери західних країн, Росії, Китаю, це не означає, що американці змогли за рахунок однієї спецоперації вирішити свої ключові зовнішньополітичні проблеми. Скоріше, навпаки - наближення президентських виборів має підштовхнути Обаму до ухвалення нелегких рішень.

Союзний бен Ладену рух «Талібан» продовжує успішну партизанську війну проти іноземних військ і урядових афганських підрозділів. У разі виведення контингенту НАТО з Афганістану ніхто не гарантує країну від повернення до влади представників цього радикального руху.

Остаточно виходити з Іраку американці також не збираються, адже ця країна залишається ключовою для впливу в регіоні Перської затоки і регулювання цін на нафту. Не для того адміністрація Буша шукала приводи для вторгнення і усунення Саддама Хусейна, щоб Барак Обама перед президентськими виборами ухвалив виводити американські війська з цієї неспокійної держави.

Цікаво зазначити заяву МЗС Ірану, який пропонує вивести американські підрозділи з Близького Сходу з огляду на смерть бен Ладена. Позиція Тегерана, відносини якого з Вашингтоном залишаються стабільно напруженими, зрозуміла: американська військова присутність в регіоні збільшує вірогідність «іракського сценарію» щодо Ірану. І успішне знищення бен Ладена може стати каталізатором для подальшої гри м`язами сильної світової держави - мінімум, у відповідь на очікувані терористичні акти.

Хоч як парадоксально це звучить, Бараку Обамі вигідні нові теракти та «інавгурація» нового лідера «Аль-Каїди» - це дозволить американському президентові діяти у вже звичній матриці, не ухвалювати напередодні виборчої кампанії рішень, здатних зашкодити його рейтингу. Смерть Усами бен Ладена буде максимально використана в передвиборчих цілях, але вона не вирішить проблему міжнародного тероризму. Цей джинн вирвався з пляшки не без допомоги самих американців, і хутко загнати його назад не видається можливим.

Євген Магда