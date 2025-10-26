ЗСУ також відкинули противника проблизу трьох сіл.

Сили оборони України звільнили Кучерів Яр на Покровському напрямку у Донецькій області, а також Сухецьке та Затишок. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Сили Оборони України звільнили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок, а також відкинули противника поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці", - сказано в повідомленні

За даними DeepState, в той же час ворог просунувся поблизу Новоторецького, Володимирівки, та Гатища.

Відео дня

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, командувач Національної гвардії України Олександр Півненко зазначав, що війна в Україні перебуває у гострій фазі, проте українські захисники мають певні успіхи. За його словами, напружена ситуація на Куп'янському, Покровському, Лиманському напрямках. Окремі загони спеціального призначення Нацгвардії зараз працюють по Покровському, Куп'янському напрямках і "десь щось у нас виходить – особливо на Куп'янському напрямку"

За словами Півненка, є успіхи і під Мирноградом Донецької області – місцями виходить стабілізувати ситуацію та відкинути ворога, щоб він перейшов до оборонних дій.

Вас також можуть зацікавити новини: