На відміну від Neuralink Маска, проєкт Merge Labs не потребує хірургічного втручання.

Глава OpenAI Сем Альтман фінансує новий стартап Merge Labs, який розробляє неінвазивний мозок-комп'ютерний інтерфейс. На відміну від Neuralink Ілона Маска, що вимагає операції та імплантації електродів, проект Merge Labs працює з ультразвуком і магнітними полями, щоб "читати" людські думки без хірургічного втручання.

За даними The Verge, Merge Labs збирає 250 мільйонів інвестицій через венчурний підрозділ OpenAI. Серед розробників значиться Михайло Шапіро, біоінженер із Caltech, відомий своїми дослідженнями щодо взаємодії з мозком через ультразвук.

Роботи Шапіро в Caltech показали, що звукові хвилі можна використовувати для стимуляції нейронів, а не для їх фізичного підключення. Він також займався генною інженерією клітин, роблячи їх чутливими до ультразвуку.

Раніше Сем Альтман говорив, що не став би імплантувати нічого собі в голову, але мріє про технологію, за якої можна просто подумати - і ChatGPT відповість: "Можливо, я хочу тільки "режим читання". Щоб ШІ міг розуміти, але не змінювати мої думки".

З чуток, саме ця концепція - "read-only" мозкового інтерфейсу - і лежить в основі Merge Labs. Стартап хоче створити систему, яка зможе зчитувати сигнали мозку без хірургічного втручання, використовуючи комбінацію зі звукових хвиль і магнітних полів.

