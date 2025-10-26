Американський президент долучився до яскраво одягненого ансамблю і потанцював разом із ним.

Президент США Дональд Трамп прилетів до Малайзії і не зміг пройти повз танцювальний ансамбль, який зустрічав його біля трапа борту №1.

Американський президент вирішив, чому б не станцювати разом із ним, і пустився в танці. Після цього він все ж повернувся на червону доріжку. Відео з танцями Трампа вже облетіло всі світові ЗМІ.

Судячи з відео, було помітно, що така поведінка американського президента дуже здивувала всіх присутніх на аеродромі.

Відео дня

Окрім танців у Малайзії Трамп долучився до церемонії підписання мирної домовленості між Камбоджею і Таїландом на саміті країн Південно-Східної Азії.

Угоду підписали прем'єр Камбоджі Хун Манет, глава уряду Таїланду Анутін Чарнвірангул, Трамп і прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім.

Нагадаємо, конфлікт між Камбоджею і Таїландом спалахнув у липні і тривав п'ять днів. Там загинули 33 мирні жителі, сотні тисяч людей покинули домівки.

Трамп заявив, що саме його втручання допомогло зупинити бойові дії, оскільки після телефонних розмов із лідерами обох країн він пригрозив їм відмовою в торговельних угодах, якщо війна продовжиться.

Турне Трампа Азією

Трамп розпочав турне країнами Азії. Напередодні Він заявив, що його головним завданням стане зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Перед візитом в Азію Трамп також говорив, що розраховує на допомогу Китаю в завершенні війни між Росією та Україною.

Крім того, Трамп відвідає Японію, де проведе першу зустріч із новим прем'єр-міністром Санае Такаїті.

Вас також можуть зацікавити новини: