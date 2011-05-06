Чи цікавить студентів суспільно-політичне життя (опитування)

Понад 60% студентів в Україні, Росії, Польщі і Казахстані цікавить суспільно-політичне життя в своїх країнах.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, про це свідчать результати річної програми міжнародних соціологічних досліджень «Студенти – образ майбутнього».

Найбільш політично свідомою молоддю виявилися казахи (76,5%), слідом за ними – поляки (70,3%), далі - українці (67,2%) і росіяни (64,6%).

Не дуже цікавляться суспільно-політичною ситуацією в своїй державі близько третини молодих людей Росії (30,2%), більше чверті студентської молоді України (27,2%), менше чверті молодих поляків (24,3%). У Казахстані ж не цікавляться суспільно-політичним життям країни тільки 18,1% студентів.

Коментуючи результати дослідження, Президент Республіки Польща (1995-2005) Александр КВАСНЕВСЬКИЙ зазначив, що сучасна молодь здатна активно відстоювати основоположні державні цінності. «Спостерігаючи за подіями, що відбуваються в Північній Африці і на Близькому Сході, відразу бачиш, що молоде покоління вимагає не тільки нових можливостей для власного розвитку, але вони борються за основоположні цінності, такі як свобода, демократія, дотримання громадянських прав, свобода слова, верховенство права і соціальна справедливість. Молоді, освічені, відкриті світу і готові до діалогу люди говорять, беруть участь у демонстраціях і ризикують не тільки від імені свого покоління, а й від імені мільйонів людей», - сказав А.КВАСНЕВСЬКИЙ.

При цьому польський політик нагадав про молодих і рішучих людей польської «Солідарності» в 1981 році і учасників Помаранчевої революції в Україні в 2004 році. «Історія нації змінюється. Бувають моменти слави і драматичні моменти, проте молодь, завдяки освіті, наполегливості і відкритому серцю, неминуче разом створює краще майбутнє свого суспільства і держави. Не здайтеся, не ламайтеся, а будуйте і шукайте союзників у цьому творенні!», - закликав А.КВАСНЕВСЬКИЙ молодь усіх країн.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 5 тис. 155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану. У повному обсязі вказане дослідження можна знайти на офіційному сайті Інституту Горшеніна.