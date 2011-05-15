У МВФ заявляють, що працюють, незважаючи на секс-скандал

Міжнародний валютний фонд продовжує працювати в звичайному режимі, незважаючи на арешт голови Фонду Домініка СТРОСС-КАНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВФ, з такою заявою сьогодні виступила директор Департаменту зовнішніх відносин МВФ Керолайн АТКІНСОН.

«МВФ продовжує в повному обсязі виконувати свої функції і завдання», - підкреслила вона.

При цьому К.АТКІНСОН зазначила, що МВФ не дає ніяких коментарів з приводу затримання голови Фонду.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня голова Міжнародного валютного фонду Д.СТРОСС-КАН був заарештований у Нью-Йорку за кілька хвилин до вильоту в Париж. Поліція пред`явила йому ряд звинувачень у злочинах на сексуальному грунті стосовно покоївки готелю, де він проживав.