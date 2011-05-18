Мотоцикл врізався у дерево: загинуло троє людей
08:28, 18 травня 2011Разное
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ДТП на Черкащині
Вчора о 6.00 поблизу с. Шуляки Жашківського району Черкаської області мотоцикл “Дніпро-11” з коляскою врізався у дерево.
Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули водій і двоє пасажирів, повідомляє прес-служба МНС.
За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Черкаській області.
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