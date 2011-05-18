Мотоцикл врізався у дерево: загинуло троє людей

ДТП на Черкащині

Вчора о 6.00 поблизу с. Шуляки Жашківського району Черкаської області мотоцикл “Дніпро-11” з коляскою врізався у дерево. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули водій і двоє пасажирів, повідомляє прес-служба МНС. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування. На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Черкаській області.

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