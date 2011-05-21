Екс-голову МВФ тримають у старому хмарочосі

Місцем перебування під домашнім арештом колишнього голови МВФ Домініка Стросс-Кана став один із найстаріших хмарочосів Нью-Йорка - Емпайр Білдінг (Empire Building) в районі Нижній Манхеттен, повідомляє Associated Press з посиланням на обізнане джерело.

Спочатку передбачалося, що екс-голова МВФ перебуватиме під домашнім арештом в апартаментах житлового комплексу Брістоль Плаза (Bristol Plaza) у фешенебельному кварталі Верхній Манхеттен. Проте напередодні ввечері представники преси спробували прорватися до будівлі (Брістоль Плази), з цієї причини жителі не погодилися б на мешкання "в`язня" в їх будинку, повідомив адвокат Стросс-Кана. За його словами, колишній голова МВФ погодився переїхати "з поваги до мешканців".

Як повідомив суддя Верховного суду Майкл Обюс (Michael Obus), це тимчасово, і за кілька днів Стросс-Кану підшукають нове місце.

Як повідомляє РІА "Новости", колишній глава МВФ в жодному разі не має права виходити з будинку. Після того, як буде знайдена постійна - до закінчення судових розглядів - квартира, він зможе залишати своє житло тільки для зустрічей з адвокатом, візитів до лікаря, відвідання засідань суду і раз на тиждень - церкви. При цьому він зобов`язаний буде повідомити прокурорів про свої плани мінімум за шість годин.

Охорону несе спеціалізована приватна фірма Stroz Friedberg, сформована переважно з колишніх співробітників ФБР.

Стросс-Кан перебуває під прицілом камер спостереження, на нього надітий електронний браслет. Родичам і знайомим арештанта можна розмовляти з ним по телефону і відвідувати його.