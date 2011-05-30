Daewo врізався в дерево: загинули троє людей

В Луганській області у дорожньо-транспортній пригоді загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАПН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася сьогодні о 02.45 поблизу с. Великоцьк Міловського району на автошляху Луганськ – Мілове.

Водій легкового автомобіля „Daewo-Nexia” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Луганській області.