Daewo врізався в дерево: загинули троє людей
08:50, 30 травня 2011Разное
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ДТП на автошляху Луганськ – Мілове
В Луганській області у дорожньо-транспортній пригоді загинули троє осіб.
Як повідомили УНІАПН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася сьогодні о 02.45 поблизу с. Великоцьк Міловського району на автошляху Луганськ – Мілове.
Водій легкового автомобіля „Daewo-Nexia” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Луганській області.
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