Скажена рись покусала двох людей на Чернігівщині

У Чернігівській області дика рись покусала двох людей.

Як повідомили УНІАН у Державній екологічній інспекції в Чернігівській області, самка рисі забігла у село Петрова Слобода Корюківського району. Бігаючи вулицями села, вона накинулась на чоловіка, який їхав на велосипеді, і покусала його.

Мешканці села, занепокоєні цією подією, викликали дільничного інспектора, який терміново прибув на місце події та розпочав пошук тварини.

Водночас рись зайшла на подвір’я одного з приватних господарств уже з іншого боку села і також накинулась на господаря. У цей час неподалік був дільничний інспектор, який застрелив тварину.

Рись була дуже виснаженою, тому фахівці вважають, що вона була хвора на сказ. Остаточні висновки має зробити районна ветеринарна служба.

Для проведення розслідування та визначення першопричин ситуації створено спеціальну комісію.

В Україні рись включена до Червоної книги. Її чисельність оцінюється в 350-400 ос. у Карпатах, до 80-90 ос. на території Полісся, зокрема непідтверджена кількість у Чорнобильській зоні.