Аварія на Київській птахофабриці: постраждав робітник

О 20 год. 40 хв. 18 червня у Дарницькому районі Києва на комунальному підприємстві "Київська птахофабрика", в приміщені компресорного цеху, через порив прокладки компресора стався витік близько 100 кг парів аміаку (у цеху знаходилося близько 9 т аміаку).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок аварії отримав опіки машиніст холодильної установки, якого госпіталізовано до міської лікарні. Розповсюдження аміаку за межі цеху не сталося. О 23 год. 45 хв. витік ліквідовано шляхом перекриття основних та дублюючих вентилів. До ліквідації аварії було залучено спеціалізовані аварійно-рятувальні підрозділи (Київського воєнізованого гірничо-рятувального загону, Мобільного рятувального центру та Державної пожежної охорони) МНС та аварійні підрозділи комунальних служб міста.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у м. Києві.