Зіткнення ВАЗ та Пежо: 4 людей загинули

Вчора о 14.36 поблизу с.Красногорівка Великобагачанського району Полтавської області на автошляху "Велика Багачка - Красногорівка" сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів "ВАЗ-2113" та "Пежо-307".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 особи та одну особу в тяжкому стані госпіталізовано.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.