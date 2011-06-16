Hyundai випередив «Жигулі» в Україні

Вперше за весь час існування авторинку незалежної України АвтоВАЗ поступився лідерством з продажу авто. У травні на перше місце вийшов корейський Hyundai, пише журнал WEEKLY.UA.

За даними видання, за останні десять років частка російського бренду на українському ринку зменшилася з 56 до 12%, і експерти вважають, що ВАЗ вже не повернеться в лідери.

Як зізналися в корпорації «Богдан» — імпортерові і виробникові Hyundai, вони обігнали АвтоВАЗ за рахунок нового Hyundai Accent, який коштує в півтора рази дорожче за «Ладу Калину». Це свідчить про те, що українці вважають за краще переплатити, але їздити на автомобілях європейського класу. А судячи з того, що ВАЗівські дилери в Україні масово переходять на китайські авто, АвтоВАЗ може поступитися й другим місцем Запорізькому автозаводу, який зовсім недавно почав випускати бюджетний «ЗАЗ Forza» на базі китайського Chery A13, а до кінця року освоїть випуск популярного у нас Aveo», – прокоментував подію генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег НАЗАРЕНКО.