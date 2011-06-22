ДАІ показуватиме водіям-порушникам фільми жахів

ДАІ запровадило для водіїв-порушників перегляд шокуючих відеосюжетів із місць ДТП

Тернопіль. 22 червня. УНІАН. На Тернопільщині з метою зменшення аварійності працівники обласної Державтоінспекції запровадили для водіїв-порушників перегляд шокуючих відеосюжетів з місць дорожньо-транспортних пригод.

Як розповів кореспонденту УНІАН старший інспектор ДАІ в Тернопільській області Микола ЛЕЦКАЛЮК, для цих цілей переобладнали мікроавтобус, який оснащений телевізором та відеоапаратурою. За словами М.ЛЕЦКАЛЮКА, таку міру, як профілактична бесіда та перегляд шокуючого відеоролика про наслідки ДТП замість складання протоколу, застосовують до тих водіїв, які вчинили незначне порушення Правил дорожнього руху і до яких би застосовувався мінімальний штраф. При цьому водій має вибір – переглянути відео або таки отримати протокол, після складання якого потім доведеться сплатити штраф.

«До перегляду відеоролика запрошуємо й пасажирів, щоб і вони усвідомили, якому ризику піддається їх життя через недотримання норм елементарної поведінки на дорозі водієм», - зазначив М.ЛЕЦКАЛЮК.

Окрім відео ролика, порушникам також пропонують переглянути альбоми фотографій з місць скоєння автопригод.

За даними М.ЛЕЦКАЛЮКА, мікроавтобус із телевізором супроводжуватиме ті пости ДАІ, які чергують на найбільш аварійних ділянках Тернополя та області.

«Надалі плануємо проводити аналогічну роботу серед пішоходів, адже саме вони, не задумуючись про наслідки, виходять на дорогу, де кожна помилка чи недбалість може призвести до непоправного», – зауважив М.ЛЕЦКАЛЮК.