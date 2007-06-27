Медіа-профспілка запрошує своїх членів на збори та на «Сіновал»

У четвер, 28 червня 2007 року, на День Конституції, відбудуться загальні збори членів Київської незалежної Медіа-профспілки. Відповідне рішення прийняв комітет КНМП.

Початок офіційної частини – об 11.00 у приміщенні Будинку вчених, за адресою вул. Володимирська, 45–А (у дворі, навпроти виходу з метро Золоті Ворота).

Реєстрація учасників – з 10.30.

У порядку денному – звіт про роботу за минулий рік, вибори нового голови Київської незалежної Медіа-профспілки, комітету Київської незалежної Медіа-профспілки, ревізійної комісії та затвердження програми роботи на 2007/2008 роки.

О 15.00, після завершення роботи зборів, запрошуємо всіх учасників на неформальне спілкування в ресторан «Сіновал», за адресою на вул. Саксаганського, 40 (на розі вул. Саксаганського і Володимирської).

Контактні особи:

в.о. виконавчого секретаря КНМП Вероніка ЖЕРНОВА, тел. 537-20-03 або 8-050-310-44-41

та голова КНМП Михайлина СКОРИК, тел. 8-095-306-70-53 (якщо не додзвонюєтеся, надсилайте смс)