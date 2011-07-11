Розрахунок за порно здійснювався електронними грошима

У Дніпропетровську співробітники ГУ МВС в області затримали організовану групу осіб, які розповсюджували через мережу Інтернет порнофільми. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в Дніпропетровській області.

«Учасники злочинної групи у складі трьох місцевих мешканців у 2010 р. створили Інтернет-сайт, за допомогою якого займалися платним розповсюдженням на території Дніпропетровської області порнографічної продукції», - наголошується у повідомленні ВЗГ.

Розрахунок з клієнтами проводився за допомогою «електронних грошей».

Відносно фігурантів слідчим відділом ГУ МВС в області порушено кримінальну справу за ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Обладнання та комп’ютерну техніку, за допомогою якої проводилося виготовлення порнографічної продукції, вилучено.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.