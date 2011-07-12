Скульптуру язичницького бога після конфлікту вивезли вантажівкою

У Тернополі демонтували кам’яну скульптуру Світовида, самовільно встановлену громадою рідновірів неподалік входу у парк ім. Т. Шевченка та будівлі облдержадміністрації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, встановлену скульптуру Світовида громада рідновірів трактувала як об’єкт культового призначення. Але оскільки рідновіри не звернулись в органи місцевого самоврядування з проханням про розміщення даного об’єкта і кам’яну скульптуру було самовільно встановлено без будь-яких погоджень та з порушенням правил благоустрою, комунальні служби його демонтували.

При цьому кілька годин тривав конфлікт між комунальниками та представниками рідновірів. Врешті скульптуру заввишки 4 м повантажили на вантажівку та вивезли з парку.

Довідка УНІАН. Світовид у вірування давніх українців був чотириликим богом сучасного і майбутнього, якому доручено пильнувати, щоб на землі, у небі та в підземному царстві священно здійснювались закони Права. Він також є богом осіннього сонцевороту (23 вересня).

Широко відома статуя Збруцького Світовида-Рода, знайдена в 1848 році на Тернопільщині поблизу священної гори Богит.

У пожертву Світовиду традиційно приносили коровай, золото, зброю, частину врожаю, збіжжя, медяні пироги, вино, млинці, мед.