На дамбі Дніпрогесу зіткнулися три авто і маршрутка: 8 поранених

У Запоріжжі в результаті зіткнення трьох автомобілів і мікроавтобуса – маршрутного таксі постраждали 8 осіб.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ в Запорізькій області, аварія сталася на дамбі Дніпрогесу.

«За попередніми даними, водій автомобіля «КІА» не впорався з управлінням і виштовхнув пасажирський мікроавтобус на стрічну смугу, де той скоїв зіткнення з «Ланосом», після чого сталося зіткнення транспортних засобів з легковим автомобілем «Хюндай». У результаті дорожньо-транспортної події до лікарні було доставлено 8 осіб», - повідомили в ДАІ.

За інформацією заступника головлікаря станції «Швидкої допомоги» Запоріжжя Неллі КОСТИКОВОЇ, двох осіб з доставлених до лікарню після надання медичної допомоги було відправлено додому, а стан шести потерпілих вимагає їх госпіталізації.

Більшість постраждалих - пасажири маршрутки - одержали забої грудей, обличчя, переломи носа, кінцівок, струс мозку. У двох жертв ДТП - тяжкі черепно-мозкові травми.

За фактом ДТП проводиться розслідування.