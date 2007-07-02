У Києві BMW злетів зі шляхопроводу (фото)

У ніч на неділю, 1 липня, в Києві на вул. Теліги розбився "БМВ-320", в якому знаходилися двоє людей: водій загинув на місці, пасажир госпіталізований з важкими травмами, повідомляє “Сегодня”.

Попередньо встановлено, що іномарка рухалася по вул. Теліги у бік ст. м. "Дорогожичі", і перед розв`язкою на вул. Фрунзе машина втратила управління, "піймала" бордюр, у авто відлетіло одне колесо, і з величезної висоти по крутому схилу легковик злетів униз на вул. Фрунзе і "приземлився" догори колесами.

Після цього автомобіль почав диміти — водії машин, які проїжджали поряд зупинялися і гасили авто своїми порошковими вогнегасниками. Отже коли приїхали пожежники, роботи для них практично не залишилося.

Встановлено, що загиблому водієві було 29 років, а його пасажирові — на два роки більше. Швидше за все, причиною цього трагічного випадку стало перевищення швидкості з подальшою втратою керування.

Міст, з якого злетіла іномарка, має погану славу — не так давно на тій же розв`язці зіткнулися "Тойота" і джип, загинуло двоє людей, ще декілька одержали серйозні травми. А кілька днів тому в цьому ж місці "Опель" на повному ході наздогнав маршрутку — кузов легковика був зім`ятий, і пасажира звільняли з салону рятувальники. Втім, справа не в самій розв`язці — якби водії не перевищували швидкість, були уважніші, страшних ДТП можна було б уникнути.