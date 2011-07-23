Українські байкери вирушать за Полярне коло

Українські байкери візьмуть участь у щорічному байкерському фестивалі Arctic riders 2011 у Мурманську.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у прес-службі уряду Мурманської області, на фестиваль байкерів зберуться майже 700 учасників з Росії, Білорусі, Молдови, України, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Німеччини і Польщі.

«Найбільший російський байк-фестиваль, організований за Полярним колом, відбудеться в Мурманську з 11 по 14 серпня. У програмі фестивалю заплановано відвідання районів Мурманської області, покладання вінків до меморіалу Захисникам Заполяр’я, виступ концертних груп. Байкери відвідають дитячу міську лікарню, де учасники фестивалю вручать подарунки маленьким пацієнтам. Крім того, відбудуться показові виступи каскадерів і парашутистів, заїзди на квадроциклах», - зазначається у повідомленні.

За словами губернатора Мурманської області Дмитра ДМИТРІЄНКА, популярність фестивалю з кожним роком зростає.

«Так, якщо минулого року до нас, до Мурманську, приїхали 200 байкерів, то цього року ми очікуємо вже на 700 учасників. Завершальний концерт і показові виступи байкерів, заплановані на 13 серпня на березі Кольської затоки, відвідають близько 30 тисяч мурманчан», - сказав він.

Глава регіону висловив упевненість, що «проведення фестивалю сприятиме підвищенню привабливості Мурманської області для туристів».