Шанувальники Емі Уайнхаус покладають квіти до її будинку (фото)

Шанувальники британської зірки соул-джазу Емі УАЙНХАУС приходять до її будинку в північному Лондоні, щоб покласти квіти і поставити свічки.

У листівках, вкладених у квіти, висловлюється жаль щодо передчасної смерті талановитої виконавиці, яка померла у віці неповних 28 років. У них наголошується, що пам`ять про неї залишиться, повідомляє Бі-бі-сі.

Колеги по музичному бізнесу відзначають унікальний голос, завдяки якому Емі УАЙНХАУС прославилася у всьому світі, незважаючи на проблеми, які супроводжували її життя.

Причини смерті Емі УАЙНХАУС поки що невідомі, а результати розтину будуть відомі наступного тижня.

Фото Reuters і AP