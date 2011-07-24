Шанувальники Емі Уайнхаус покладають квіти до її будинку (фото)

15:45, 24 липня 2011
Разное
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Зірка соул-джазу померла в 27 років

Шанувальники британської зірки соул-джазу Емі УАЙНХАУС приходять до її будинку в північному Лондоні, щоб покласти квіти і поставити свічки.

У листівках, вкладених у квіти, висловлюється жаль щодо передчасної смерті талановитої виконавиці, яка померла у віці неповних 28 років. У них наголошується, що пам`ять про неї залишиться, повідомляє Бі-бі-сі.

Колеги по музичному бізнесу відзначають унікальний голос, завдяки якому Емі УАЙНХАУС прославилася у всьому світі, незважаючи на проблеми, які супроводжували її життя.

Причини смерті Емі УАЙНХАУС поки що невідомі, а результати розтину будуть відомі наступного тижня.

Фото Reuters і AP

 

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