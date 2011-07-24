Шанувальники Емі Уайнхаус покладають квіти до її будинку (фото)
15:45, 24 липня 2011Разное
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Зірка соул-джазу померла в 27 років
Шанувальники британської зірки соул-джазу Емі УАЙНХАУС приходять до її будинку в північному Лондоні, щоб покласти квіти і поставити свічки.
У листівках, вкладених у квіти, висловлюється жаль щодо передчасної смерті талановитої виконавиці, яка померла у віці неповних 28 років. У них наголошується, що пам`ять про неї залишиться, повідомляє Бі-бі-сі.
Колеги по музичному бізнесу відзначають унікальний голос, завдяки якому Емі УАЙНХАУС прославилася у всьому світі, незважаючи на проблеми, які супроводжували її життя.
Причини смерті Емі УАЙНХАУС поки що невідомі, а результати розтину будуть відомі наступного тижня.
Фото Reuters і AP
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