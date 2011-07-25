Філарет очолить хресну ходу пам’яті князя Володимира

У четвер, 28 липня, у День пам’яті Святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира, Українська православна церква Київського патріархату відзначатиме річницю Хрещення Київської Руси-України.

Як повідомляє прес-центр Київської Патріархії УПЦ КП, з цієї нагоди у Володимирському патріаршому кафедральному соборі (бульвар Шевченка, 20) відбудуться урочисті богослужіння: 27 липня з 17.00 — Всенічне бдіння, 28 липня з 10.00 — Божественна літургія.

Богослужіння очолить Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ у співслужінні єпископату і духовенства Київського Патріархату.

Після літургії від Володимирського собору до пам’ятника Святому Володимиру відбудеться хресна хода. Минулого року в аналогічній хресній ході взяли участь близько 20 тис. осіб, з яких 1,5 тис. – духовенство. Цього року також очікується прибуття великої кількості паломників з усіх регіонів України. Особливістю цьогорічної хресної ходи стане зупинка її учасників на Софійській площі для звершення молебну з нагоди 1000-річчя закладення собору Святої Софії.

Святкові заходи проводяться відповідно до рішення Священного Синоду УПЦ Київського патріархату від 13 травня 2011 р. Про час, місце та мету їх проведення Патріарх Київський ФІЛАРЕТ завчасно повідомив представників державної та місцевої влади, правоохоронних органів, від яких отримані всі необхідні погодження.

УПЦ КП запрошує всіх вірян взяти участь у святковому богослужінні та хресній ході.

Після звершення молебня на Володимирській гірці біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру Святійший Патріарх ФІЛАРЕТ за традицією здійснить підхід до преси.