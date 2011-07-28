"Сбербанк Росії" та Укравтодор підписали кредитну угоду

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) і АТ «Сбербанк Росії» 22 липня 2011 р. у результаті тривалих переговорів із багатьма провідними банками світу підписали угоду про надання довгострокового кредиту на суму 376 млн. дол. США (еквівалент 3 мільярди гривень).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укравтодору».

Кредит буде направлено на термінові роботи з приведення дорожньої інфраструктури в належний стан напередодні проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як зазначається в повідомленні, кредит залучено за найбільш вигідною на сьогоднішній день ставкою, яка не змінюватиметься під впливом ряду економічних і фінансових чинників, які існують на світових ринках капіталу у зв`язку з очікуваннями інвесторів щодо чергової хвилі фінансової кризи, можливих дефолтів у деяких країнах світу.

Сторони досягли згоди щодо терміну кредитування 5 років, що в сьогоднішніх умовах є оптимальним терміном для подібних операцій, вважають в «Укравтодорі».

Кредитні кошти «Укравтодор» планує використовувати на будівництво й реконструкцію автодоріг, зокрема доріг, які будуть задіяні в рамках підготовки України до міжнародного чемпіонату з футболу Євро-2012.

Згідно з повідомленням, підставами для залучення кредиту є Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» і постанова Кабінету міністрів України від 06.06.2011 р. № 634, якою передбачено надання державних гарантій за запозиченнями, зокрема «Укравтодору».