Міліція розшукує водія, який насмерть збив пішохода

На Донеччині міліція розшукує водія автомобіля, який учора смертельно травмував жінку-пішохода і втік із місця події.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ ГУ МВС України в регіоні.

У повідомленні зазначено, що ДТП сталося на 116 км автодороги «Слов`янськ - Донецьк - Маріуполь».

У прес-службі уточнили, що неподалік від торгового комплексу «АШАН» в районі автозаправної станції «A & C» легковий автомобіль смертельно травмував жінку-пішохода, а водій утік з місця події.

Можливий маршрут руху авто - напрямок Маріуполя або в`їзд у Донецьк у районі АЗС, зазначили у ДАІ.

Ймовірно, до ДТП міг бути причетний автомобіль марки ВАЗ-2110-2112 (або подібної модифікації) чорного кольору з деформацією переднього бампера, капота, лобового скла, передньої правої фари.

Міліція просить усіх жителів області, кому відома будь-яка інформація про скоєне ДТП, повідомити її за телефонами (062) 345 23 30 - УДАІ Донецької області або 102.

У прес-службі також повідомили, що від початку 2011 року в Донецькому регіоні було скоєно 257 ДТП, з місця скоєння яких утекли водії. З них 189 водіїв встановлені й розшукані, зазначили в ДАІ. Тільки в липні сталося 49 подібних «розшукових» ДТП, у яких загинуло 6 осіб, йдеться у повідомленні.