Жінка, яку облили кислотою, зглянулася над кривдником

Жінка, яка втратила зір після того, як її облили кислотою, не стала карати кривдника, повідомляє Радіо Свобода.

2004 року громадянка Ірану Аменех Бахрамі постраждала через те, що відмовилася від пропозиції свого знайомого вийти за нього заміж. Маджид Мохаведі вирішив помститися, знівечивши її зовнішність.

2008 року місцевий суд ухвалив, що Мохаведі - як покарання - також повинен зазнати дії кислоти з боку потерпілої. За хвилину до виконання вироку жінка заявила, що прощає кривдника.